Falla en pozo deja sin agua a zona norte de Pénjamo; municipio abastecerá con pipas gratuitas

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que, derivado de recientes variaciones e inestabilidad en el suministro de energía eléctrica (altas y bajas de luz), el motor del pozo que abastece de agua potable a la zona norte y nororiente de la ciudad sufrió una falla técnica severa, lo que ha provocado la interrupción del servicio en la red.

Eliseo Lemus, director del área correspondiente, detalló que desde el primer reporte las cuadrillas técnicas se trasladaron al lugar para iniciar las maniobras de extracción y reparación del motor dañado.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para solucionar esta contingencia provocada por causas ajenas al municipio, pero que es nuestra prioridad resolver. A la par de los trabajos de reparación, hemos implementado un operativo emergente de abastecimiento mediante pipas para no dejar a las familias sin este servicio vital”, explicó el funcionario.

Para mitigar la falta de agua durante el tiempo que duren los trabajos de reparación técnica, este día se estarán enviando pipas de agua de manera gratuita a las siguientes calles y zonas afectadas:

Primer bloque de atención:

Zapotera (de la Marfil hacia abajo)

Córdoba

Marfil

20 de Noviembre

2 de Octubre

12 de Octubre

Callejón Corral de Piedra

Las Flores

1º de Mayo (de Córdoba hacia arriba)

Aurora

Callejón Zafiro

18 de Marzo

Tepeyac

Segundo bloque de atención:

Primera y Segunda de Canchola

Calle Zapote

Pedro Ríos

Pino Suárez

Carretera salida a Tierras Negras

Tepamal

La Soledad

Corral de Piedra

Callejón del Palmo

Guayaba de Estrada

Lorena

Laurel

Gardenia

Rancho San Ángel

Gonzalo de Paúl

El Gobierno de Pénjamo agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía frente a esta situación imprevista y hace un llamado a todas las familias penjamenses a extremar el cuidado y racionamiento del agua potable en sus hogares.

Se mantendrá informada a la población sobre los avances en la reparación del motor a través de los canales oficiales.