Irapuato celebra con música, danza y el tradicional Grito el 215 aniversario de la Independencia

Irapuato, Guanajuato.- Con gran entusiasmo, cientos de familias se dieron cita en el Centro Histórico de Irapuato para celebrar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México y refrendar el orgullo de ser mexicanos.

Las actividades iniciaron a partir de las 5:00 de la tarde el lunes 15 de septiembre, en diversas plazas públicas, con la participación del grupo de danza Ziua Temachtiani, la presentación de los ganadores del concurso ‘Así te canto Irapuato’, así como del Ballet Folklórico del IMCAR y espectáculos de música tradicional mexicana en la plaza de Los Fundadores.

En esta noche mexicana, las y los ciudadanos disfrutaron de un ambiente cultural y festivo, que culminó con la presentación estelar de la Banda Machos, quienes pusieron a bailar a los asistentes con éxitos como La Culebra, Historia Sin Fin y Leña de Pirul.

Como parte de la conmemoración, se recibió el Fuego Simbólico de la Independencia y, en punto de las 23:00 horas, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, encabezó el tradicional Grito de Independencia, acompañado de un espectáculo de juegos pirotécnicos y el repique de campanas como símbolo de libertad.

Gracias a la actitud cívica de la ciudadanía, los eventos se desarrollaron en orden y concluyeron con saldo blanco, lo que permitió a las familias convivir y disfrutar en un entorno seguro y de paz.