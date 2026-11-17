León, Guanajuato.- Con testimonios de familias y ponencias especializadas, la Secretaría de Salud de Guanajuato conmemoró el Día Mundial del Prematuro en el Hospital de Especialidad Materno Infantil de León (HEMIL). La jornada reunió a personal médico y de enfermería para fortalecer los conocimientos sobre el cuidado de bebés que nacen antes de tiempo.

Familias comparten sus experiencias con bebés prematuros

Uno de los momentos más significativos fue la participación de madres y padres que compartieron sus experiencias durante la hospitalización y el cuidado de sus hijas e hijos.

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, reconoció el valor de estos testimonios. También destacó el papel de las familias en el acompañamiento de los pequeños y la importancia del trabajo conjunto con los profesionales de la salud.

La jornada se realizó este martes en el Aula de Enseñanza del hospital. Fue organizada por los servicios de Neonatología y Enfermería, con el propósito de sensibilizar sobre las necesidades de los bebés prematuros y actualizar los conocimientos del personal de salud.

Especialistas abordan los retos de la atención neonatal

El programa académico incluyó diversas ponencias sobre los cuidados y tratamientos que requieren los recién nacidos prematuros.

El especialista en Neonatología, Juan Román Moreno Quiroz, abrió las actividades con una exposición sobre la contención y el posicionamiento. Explicó la importancia de estas prácticas para favorecer el neurodesarrollo de los bebés.

Posteriormente, la especialista Alma Paulina López Lozano presentó el tema “Rol de la enfermera en la asfixia perinatal (un paso complicado)”. Su participación destacó la importancia de brindar atención oportuna durante los primeros momentos de vida.

Por su parte, la maestra María de la Luz Aguiñaga Zamarripa compartió una actualización sobre los aspectos fundamentales y los cuidados para instalar el CPAP, una herramienta de apoyo respiratorio utilizada en la atención neonatal.

También participó Lucía Meléndez Argándar, especialista en Administración de Instituciones de Salud y MTG, quien abordó la capacitación y participación de los padres en el neurodesarrollo de sus bebés prematuros.

El médico neonatólogo Carlos Aldana Valenzuela cerró las ponencias con el tema “Claroscuros del reto de cuidar a un prematuro”, en el que expuso los principales desafíos y avances de esta atención especializada.

Con esta jornada, la Secretaría de Salud de Guanajuato destacó la importancia de mantener la capacitación del personal médico, mejorar la atención neonatal y acompañar a las familias durante el cuidado de sus hijos.