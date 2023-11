¡Milagro!, nacen trillizas a las 33 semanas de gestación

León Guanajuato. Las hermanas María, Scarlett y Madisson, son unas trillizas, que nacieron de forma prematura en el hospital del IMSSS de León y que afortunadamente se salvaron. La mamá de las niñas, tiene con 24 años de edad y es empleada en una empresa que fabrica suela y es su segundo embarazo.

Sheyla originaria de León, dijo que tanto en su familia como en la de su esposo tienen antecedentes de embarazos múltiples “No sabía que estaba embarazada hasta las seis semanas, en medio privado me dijeron que eran dos bebés, pero luego de otros estudios supimos que eran tres. Luego acudí a la UMF No. 51 del IMSS para el control. Al principio nos asustamos porque dijimos ¿Qué vamos a hacer?”, indicó la joven madre.

Comentó que “cuando me dijeron que no me podría llevar a mis hijas fue muy triste, pero el personal médico me indicó que requerían estar más grandes y afuera se podían enfermar. Me las atendieron súper bien, desde que estaba en el parto, todo me explicaban”.

“Yo sí recomiendo la atención del IMSS, porque los tratamientos por fuera son muy caros. Ahora casi no duermo para atenderlas, pero es muy bonito tenerlas. Gracias a todo el personal; las personas no se dejen llevar por lo que dicen, a mí me fue muy bien”, concluyó.

El “milagro” ocurrió en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 Centro Médico Nacional Bajío (CMNB), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, y gracias al trabajo y cuidados ya se encuentran en casa.

Las trillizas nacieron el 10 de octubre pasado para lo cual intervinieron en la atención los servicios de Ginecología, Obstetricia, Medicina Materno Fetal, Enfermería, Quirófanos, Anestesiología, Pediatría, Neonatología y Cirugía, además del personal de otras categorías para hacer posible la atención integral.

Cuando nacieron, las niñas pesaron 1,440, 1,815 y 1,780 gramos respectivamente, por lo que de forma oportuna se les brindó la protección que requerían y gracias a los cuidados del personal fueron ganando peso durante su estancia en la UCIN.

En su intervención, la doctora María de Lourdes Salas Gutiérrez, Gineco-Obstetra de la unidad, destacó que este tipo de embarazos en medio privado son muy costosos, ya que requieren equipo multidisciplinario de apoyo, tamizajes, subespecialistas, insumos como cunas térmicas, materiales y medicamentos; sin embargo, al ser derechohabientes del IMSS tiene derechos a toda la atención que requieren. Las dos primeras egresaron el 23 de octubre y la tercera el 8 de noviembre.

Agregó que, aunque no son comunes los embarazos múltiples, sí existe un aumento en los mismos debido a que se posterga la maternidad y a las estimulaciones que se realizan para lograrlos. En la UMAE No. 48 se atienden por año uno o dos embarazos de trillizos, pero gemelares, de dos fetos, hasta dos por mes.

La doctora María del Socorro Heredia Borja, jefa del servicio Materno Fetal, compartió que las trillizas nacieron con 33 semanas de gestación y diagnóstico delicado, por lo que recibieron esquema de inductores de madurez pulmonar por los riesgos de complicaciones respiratorias, los cuales presentaron las pequeñas por ser prematuras.

El doctor Mauricio Silva, especialista en Ginecología y Obstetricia, adscrito al servicio de Materno Fetal, dijo que, “es importante que todos los embarazos de alto orden fetal tengan un seguimiento especial para lograr la atención prenatal eficaz y eficiente para determinar posibles complicaciones ya que automáticamente son de alto riesgo al poder presentar preeclampsia, parto pretérmino o ruptura prematura de membranas, por ello se les brinda atención multidisciplinaria en esta unidad que cuenta con el servicio de Neonatología”.