Refuerzan monitoreo de zonas de riesgo por inundación en Manuel Doblado previo a temporada de lluvias

Manuel Doblado, Guanajuato.- Como parte del Programa Preventivo Anual de Inspección y Evaluación en Zonas de Peligro y Riesgo por Inundación en el Estado de Guanajuato para este periodo, se recibió la visita en Manuel Doblado de personal de diversas dependencias estatales para conocer las zonas que por antecedente tienen riesgo ante la temporada de lluvias.

El recorrido incluyó el Río Colorado, la localidad de Frías por la Presa de San Joaquín y el Bordo San Miguel; en la localidad de Maravillas, el Arroyo Isabelota. En La Concepción, el recorrido fue por el tramo del Río Turbio, y finalmente este mismo río hacia San Juan de la Puerta.

El propósito de este recorrido es dar seguimiento a los trabajos del Macroproyecto Hidrológico del Río Turbio, en su componente de mitigación de inundaciones.

Como se había mencionado en ocasiones previas, los trabajos de este Macroproyecto se han realizado con anticipación, ya que con ello se pretende abarcar en su totalidad el cauce del Río en los tramos de riesgo; y ante todo hacer los trabajos en los tiempos adecuados.

Al recorrido se integraron la dirección local de Conagua, la Coordinación Estatal de Protección Civil, personal de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, de la Secretaría del Campo, Protección Civil Municipal y la dirección de Obras Públicas.

Luego del trayecto se pudo constatar el cumplimiento y la atención que en el municipio se ha dado a este tema, cubriendo los puntos de riesgo correspondientes al 2026.