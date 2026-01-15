Mientras Samantha pasea en España, la tesorera atenderá la presidencia

Guanajuato, Guanajuato.- La tesorera municipal, Irma Mandujano, quedará como encargada de despacho mientras la presidenta municipal Samantha Smith, el secretario del Ayuntamiento -Daniel Federico Chowell- y regidores, funcionarios y empresarios asisten a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realizará en España.

En una breve sesión ordinaria, realizada de manera virtual, el Ayuntamiento aprobó por mayoría que la tesorera municipal asuma esa función del 19 al 28 de enero.

Las y los ediles aprobaron primero el apoyo para la realización de un programa de concientización para separación y procesamiento de desechos domésticos, promovido por la regidora petista Olga Durán. Luego entraron al tema principal: la ausencia de la presidenta y una parte del Ayuntamiento.

Samantha Smith propuso que mientras andan en Madrid, “promoviendo la imagen turística de la ciudad”, la tesorera sea la responsable de la administración municipal. La regidora morenista Fernanda Arellano se opuso a la propuesta bajo el argumento de que no procedía nombrar a una encargada de despacho porque la ley no lo contempla. En ausencia de la alcaldesa correspondería al secretario de Ayuntamiento, pero como también estará ausente, no es necesario nombrar a nadie más porque ambos cumplirán funciones acordes a sus cargos.

No hubo más debate y se sometió a votación. Sólo Arellano y su compañero Hugo Ulloa Larios votaron en contra.

De esa manera la tesorera será la que esté al pendiente de asuntos locales durante la siguiente semana.

Todo en línea

Como en teoría los ediles que acudirán a la FITUR estarán en plan de trabajo, no se suspenden las sesiones de comisiones. Para preparar el terreno, todas las sesiones son virtuales y así serán cuando deban suspender un momento su agotadora tarea de promoción para conectarse en línea y seguir con sus labores edilicias.