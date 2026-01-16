Llega el equipo profesional de voleibol Freseras de Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Autoridades del Gobierno de Irapuato realizaron la presentación oficial del equipo profesional de voleibol Freseras de Irapuato, que formará parte de la Liga de Voleibol Profesional de México.

Durante el evento, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que en Irapuato el deporte se concibe como una herramienta fundamental para la construcción de comunidad, el bienestar social y la paz, al fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Así mismo, se anunció que la temporada iniciará con un partido histórico: el Clásico del Bajío, que ahora se traslada al voleibol profesional femenil, cuando Freseras de Irapuato enfrenten a León el próximo sábado 24 de enero, marcando un momento sin precedentes para el deporte en la región.