Llega el equipo profesional de voleibol Freseras de Irapuato

Freseras de Irapuato enfrenten a León el próximo sábado 24 de enero

Redacción Notus15 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato

Autoridades del Gobierno de Irapuato realizaron la presentación oficial del equipo profesional de voleibol Freseras de Irapuato, que formará parte de la Liga de Voleibol Profesional de México.

Durante el evento, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que en Irapuato el deporte se concibe como una herramienta fundamental para la construcción de comunidad, el bienestar social y la paz, al fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Así mismo, se anunció que la temporada iniciará con un partido histórico: el Clásico del Bajío, que ahora se traslada al voleibol profesional femenil, cuando Freseras de Irapuato enfrenten a León el próximo sábado 24 de enero, marcando un momento sin precedentes para el deporte en la región.

Redacción Notus15 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información