Duro inicio de temporada para el Club Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La “Trinca Fresera” enfrentará su primer partido en casa, del torneo de clausura 2026, con varios problemas inminentes en el panorama fresero, por una parte, el plano deportivo y por la otra los problemas judiciales que enfrenta la presidenta del club.

Por la parte deportiva el entrenador Daniel “Borita” Alcantar, debe de solucionar los problemas defensivos que el equipo ha manifestado, dado que sus últimas apariciones los freseros han recibido ocho goles, cuatro en un juego de preparación ante Chivas y cuatro más ante Venados de Yucatán en la primera jornada del campeonato.

Ambos equipos dejaron en claro que la defensiva fresera requiere de un trabajo arduo, ya que en varias jugadas los defensores fueron superados de manera amplia por los delanteros contrarios, así mismo la falta de coordinación en el cuadro bajo se puso de manifiesto en ambos partidos.

Por la parte institucional, el Club Irapuato, en especial la presidenta del equipo está enfrentando una crisis judicial, puesto que se dio a conocer que un juez ha girado una orden de arresto en contra de Selomith Ramírez, en donde al parecer se involucran 40 millones de pesos que debería de pagar la presidenta de la Trinca a la parte demandante.

Esto ha generado en los diferentes medios involucrados en el fútbol de la ciudad una serie de reacciones, entre ellas la presidenta municipal de Irapuato Lorena Alfaro sostuvo una reunión con el Comisario de la Federación Mexicana de Futbol, Enrique Hernández, en donde señaló que la reunión tuvo como eje principal operación técnica del estadio en donde abordaron el tema del desarrollo de los encuentros en esta temporada se realicen con base a los protocolos que establece la Federación Mexicana de Fútbol en donde se garantice la salvaguarda de todos los asistentes.

Cabe mencionar que la directiva ha sido sancionada por parte de las autoridades municipales debido a los problemas que se han suscitado en los dos últimos encuentros de que la Trinca ha tenido en casa, ambos relacionados con el sobre cupo, en la final contra Tamaulipas y el partido de preparación contra Chivas.

Sin embargo, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro señaló que a pesar de estos dos incidentes seguirán trabajando con la actual directiva y seguirán dándole impulso a la fiesta deportiva debido a la gran derrama económica que genera el futbol.

Por último, la afición fresera se encuentra a la expectativa debido a ciertos rumores que circulan en redes sociales referentes a que existe la posibilidad de que el proyecto de la empresa Healthy People relacionado con la trinca fresera se venga abajo, debido a los problemas legales de Selomith Ramírez, y ante un posible embargo que afectaría al Club Irapuato.