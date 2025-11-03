Michoacán lucha contra el “mal gobierno”

Michoacán.- La protesta ciudadana que derivó en la toma simbólica del palacio de gobierno estatal es el reflejo de un hartazgo profundo ante la violencia diaria y la sensación de indefensión.

Según datos recientes:

En los últimos 21 meses, se registraron 2 mil 114 homicidios dolosos y más de 12 mil lesiones dolosas en el estado.

En el municipio de Uruapan, donde recientemente fue asesinado el alcalde, la percepción de inseguridad alcanzó el 89.5 %.

¿Por qué tomaron el Palacio?

La ocupación ciudadana del centro de gobierno no fue un acto espontáneo sin razón. Las causas visibles:

Un sentimiento de que las autoridades no logran el control del territorio, ni siquiera en municipios emblemáticos.

Un escenario en el que la violencia ya no es solo cifras sino cambios de vida: por ejemplo en Michoacán más del 55.8 % de las personas de 18 años o más dijo que dejó que menores salgan solos por miedo.

Corrupción en los niveles más altos

La percepción de corrupción y baja confianza en las autoridades: en Michoacán solo el 42.2 % tiene mucha o algo de confianza en la policía de tránsito, y el 74.3 % considera que esa autoridad es corrupta.