Vinculan a proceso a dos presuntos extorsionadores en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel Arturo “N” y Luis Jorge “N”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en la ciudad de Irapuato.

De acuerdo con la investigación, el 23 de octubre de 2025, un individuo ingresó a un negocio ubicado sobre el Bulevar Solidaridad, donde entregó a un trabajador una nota con un mensaje extorsivo. Después, salió corriendo y abordó una motocicleta conducida por un segundo sujeto.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo inmediato que permitió la detención de ambos inculpados momentos después de los hechos. Durante la inspección, los oficiales aseguraron elementos de prueba relevantes para la investigación.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los dos imputados, imponiéndoles medidas cautelares y un plazo para el cierre de la investigación complementaria.