Desaparece el exalcalde de Zinapécuaro Michoacán

Michoacán.- Las autoridades de Michoacán confirmaron la desaparición de Alejandro Correa Gómez, de 41 años, quien se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro (periodo 2018-2021).

Según la ficha emitida por la Fiscalía, fue visto por última vez la madrugada del domingo 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

La alerta de búsqueda incluye señas particulares como tatuajes con frases religiosas y la palabra “MAMÁ” en el antebrazo, así como vestimenta al momento de su desaparición.

La desaparición ocurre en un momento de alta tensión en Michoacán, que ya ha visto asesinatos, desapariciones y ataques de autoridades locales. En particular: Hace apenas horas se anunció el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, lo que intensificó la conmoción pública.