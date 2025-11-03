Desaparece el exalcalde de Zinapécuaro Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó la ficha de búsqueda de Alejandro Correa Gómez, ex edil de Zinapécuaro, visto por última vez en Hidalgo

Michoacán.- Las autoridades de Michoacán confirmaron la desaparición de Alejandro Correa Gómez, de 41 años, quien se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro (periodo 2018-2021).

Según la ficha emitida por la Fiscalía, fue visto por última vez la madrugada del domingo 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

La alerta de búsqueda incluye señas particulares como tatuajes con frases religiosas y la palabra “MAMÁ” en el antebrazo, así como vestimenta al momento de su desaparición.

La desaparición ocurre en un momento de alta tensión en Michoacán, que ya ha visto asesinatos, desapariciones y ataques de autoridades locales. En particular: Hace apenas horas se anunció el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, lo que intensificó la conmoción pública.

Redacción Notus3 noviembre, 2025

