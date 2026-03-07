Michelle Farfán y Josefina Tapia, orgullo de la ciencia y educación guanajuatense

Guanajuato, Guanajuato.- En Guanajuato, la matrícula de mujeres en carreras vinculadas a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) creció cerca de un 71 % en la última década. El número de estudiantes pasó de 12 mil 761 alumnas en el ciclo escolar 2014–2015 a 21 mil 787 en 2024–2025, reflejando el creciente interés de las jóvenes por integrarse a campos estratégicos para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación.

De acuerdo con datos de la ANUIES del ciclo 2024-2025, Guanajuato se mantiene entre los siete estados del país con mayor matrícula femenina en programas STEM de educación superior.

Respecto al sistema educativo estatal, las mujeres representan el 64 % del personal docente y el 51 % de la matrícula estudiantil, lo que confirma su papel central en la formación de nuevas generaciones y en el desarrollo social de la entidad.

El Gobierno de la Gente reconoce la contribución de cerca de 61 mil maestras y 863 mil alumnas que forman parte activa de la comunidad educativa. Su labor no solo impulsa el aprendizaje, sino que también fortalece valores, genera oportunidades y contribuye a la transformación de la sociedad.

Durante el ciclo escolar 2023–2024, la matrícula universitaria en el estado alcanzó 233 mil 684 estudiantes, de los cuales 125 mil 850 son mujeres (53.8 %). Este dato refleja un crecimiento de un 88% (58 mil 79 mujeres más) con respecto al ciclo 2013–2014, cuando las mujeres ya representaban el 50 % de la matrícula, lo que evidencia que cada vez más jóvenes guanajuatenses acceden y permanecen en la educación superior.

El liderazgo femenino también se refleja al momento de egresar. En poco más de una década, el número total de egresados de educación superior pasó de 13 mil 290 en el ciclo 2013–2014 a más de 23 mil en 2023–2024, lo que representa un incremento cercano al 75%. Adicionalmente, las graduadas pasaron de 12 mil 863 a 23 mil 006, es decir, casi 10 mil profesionistas más que hoy aportan su talento al desarrollo del estado.

La educación en Guanajuato tiene rostro de mujer. En las aulas donde se aprende a leer, en los laboratorios donde se genera conocimiento y en los espacios donde se construyen proyectos de vida, miles de mujeres sostienen y transforman día a día el sistema educativo del estado.

Ciencia con impacto social

Entre las historias que ilustran este avance destaca la de la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, científica, investigadora y divulgadora que ha dedicado su trabajo a proteger los ecosistemas y acercar la ciencia a la sociedad.

Bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Manejo Integrado del Paisaje y doctorado en Geografía por la UNAM, actualmente es profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato.

Su investigación se centra en el monitoreo y modelación espacial de incendios forestales y la deforestación, trabajo que la llevó a co-crear IGNIS, una aplicación de reporte ciudadano de incendios. Además, fundó la Brigada voluntaria Los Chuines, grupo que participa activamente en el combate de incendios forestales.

Más allá de la investigación, su compromiso también está en la divulgación científica, especialmente entre niñas y jóvenes, a quienes busca inspirar para que encuentren en la ciencia un camino posible.

Su labor ha sido reconocida con el Premio Tierra de Mujeres de la Fundación Yves Rocher (2022), el Premio Grandeza Ambiental del Gobierno del Estado (2023) y el Premio a la Investigación Wenceslao X. López Martín del Campo de la Universidad de Guanajuato (2025).

La vocación que transforma vidas

Pero la educación no solo se construye en laboratorios o centros de investigación. También se teje en la cercanía diaria con los estudiantes, en las aulas donde una palabra de aliento puede cambiar el rumbo de una vida.

Así lo demuestra la historia de la maestra Josefina Tapia Velázquez, quien ha dedicado su vida a la enseñanza en Guanajuato.

Madre, profesionista y maestra de vocación, inició su trayectoria frente a grupo, acompañando a niñas y niños en sus primeros aprendizajes. Con paciencia y compromiso, ayudó a sembrar en ellos el gusto por el conocimiento y la confianza para superarse.

Con el tiempo, su camino la llevó a integrarse al trabajo en USAER, donde apoyó a estudiantes que enfrentaban distintos retos en su aprendizaje. Para ella, uno de los momentos más gratificantes de su carrera es ver a un niño o niña lograr leer por primera vez, comprender un texto o avanzar en su desarrollo académico.

Historias como la suya reflejan el impacto silencioso, pero profundo, de miles de maestras que todos los días hacen de la educación una herramienta de transformación.

Un presente con más oportunidades

El crecimiento en matrícula, permanencia y egreso femenino confirma que las mujeres están marcando una pauta en la evolución del sistema educativo en Guanajuato.

Hoy su presencia es cada vez más visible en aulas, laboratorios, centros de investigación, espacios culturales y proyectos comunitarios, donde su liderazgo contribuye a construir una sociedad más justa y con mayores oportunidades.

Más allá de las cifras, son historias de talento, perseverancia y compromiso las que siguen escribiendo el presente y el futuro de la educación guanajuatense.

Porque cuando una mujer accede al conocimiento, no solo transforma su vida: abre camino para muchas más.