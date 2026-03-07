Romper o manipular sellos de la Fiscalía se castiga con cárcel

Guanajuato.- Los sellos oficiales de aseguramiento son instrumentos que brindan certeza jurídica, representan una garantía institucional de legalidad. Son medidas cautelares provisionales emitidas por el Agente del Ministerio Público con el propósito específico de preservar bienes, indicios y evidencias vinculadas con una investigación en curso.

Cuando la Fiscalía General del Estado coloca un sello, está haciendo valer la ley, toda vez que constituye la presencia tangible de la autoridad para resguardar el debido proceso, evitando alteraciones que puedan afectar el esclarecimiento de los hechos.

Todo sello oficial cuenta con datos de identificación y medios de contacto verificables que permiten a cualquier persona confirmar su autenticidad y comunicarse con la institución para corroborar que se encuentra bajo resguardo institucional y que el procedimiento se desarrolla con rigor y apego a la legalidad.

Es fundamental que la ciudadanía comprenda que los sellos de aseguramiento no deben ser ignorados, manipulados ni retirados bajo ninguna circunstancia. Romper, alterar, cubrir o desprenderlo, en virtud de que constituye un delito y puede derivarse en una detención inmediata o el inicio de una carpeta de investigación contra quien resulte responsable.

La integridad de estos distintivos es para la protección de la investigación y el respeto al Estado de Derecho. Respetar los sellos es respetar la ley.