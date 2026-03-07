Karen Guerra síndica de Irapuato, lista para buscar alcaldía

Irapuato, Guanajuato.- Durante un desayuno con mujeres, la síndica priísta de Irapuato, Karen Guerra, dijo que está lista y preparada nuevamente para contender por la alcaldía municipal.

La edil expresó que “hoy nos reunimos a reconocer la trayectoria política de mujeres priistas en conmemoración del 8M. Para mi, esta fecha significa un recordatorio de la lucha permanente que como servidora pública debo seguir respaldando”.

En su intervención Karen Guerra al momento de tomar la palabra, expresó que los procesos electorales se presentan cada tres años, subrayando que se encuentra preparada para afrontar el escenario político del 2027.

En el evento la acompaño la diputada local, Rocío Cervantes, ex presidenta municipal de Abasolo y la regidora Kristian Cartel Lira Trujillo, entre otras priístas.