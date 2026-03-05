“Mi mamá ya tiene 2 años que no recibe su dinero del apoyo adulto mayo”

Pénjamo, Guanajuato.- “Mi mamá ya tiene 2 años que no recibe su dinero del apoyo adulto mayor”, así es como Koko Zavala de la comunidad Palo Alto de Abajo, increpó una publicación de la Directora Regional de los Programas Integrales del Bienestar, en Pénjamo, “Maggy” Ramírez.

“Maggy” Ramírez, como usualmente lo hace, público una foto de ella sentada en una mesa, con una liberta que dice Bienestar y puso, “estamos organizando las próximas tareas en la región, bonito ombligo de semana”.

Entre los comentarios, uno de ellos dice que:

“Con todo respeto Lic. Maggie Ramirez…

Ya se cumplieron 2 años desde que solicite [2 veces, tengo los folios respectivos] en las oficinas Bienestar Pénjamo, el cambio de estado de Jalisco a Guanajuato, para cobro de pensión adulto mayor, de mi mamá SANJUANA HERNANDEZ LOPEZ ella vive en la comunidad de Palo Alto de Abajo Pénjamo, Gto.; también le solicité apoyo a Ulises Luque y a la fecha 4 marzo 2026, no tengo ningún aviso. Mi mamá ya tiene 2 años que no recibe su dinero del apoyo adulto mayor. Espero lea mi comentario y se haga efectiva mi solicitud. Agradezco anticipadamente sus atenciones”.

El tema es que al parecer, la soluciones solamente se dan en la palabra y no en los hechos, porque en este caso en particular, al parecer no se ha dado respuesta a una situación que entra en las actividades que presuntamente se realizan en la Dirección Regional de los Programas Integrales del Bienestar.