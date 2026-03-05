Entrega Libia al Congreso del Estado su Segundo Informe de Gobierno

Guan ajuato, Guanajuato.- En un acto en el que se destacó el momento histórico en que tres mujeres están al frente de los poderes del estado, la gobernadora de la entidad, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó a la presidenta del Congreso del Estado, la morenista Martha Edith Moreno Valencia, los archivos que contienen el Segundo Informe de Gobierno de la titular del Poder Ejecutivo estatal.

García Muñoz Ledo señaló que cumplía con un mandato legal y también con una convicción profunda de informar de cara a la gente a la que sirve. Expresó su convencimiento de que la transparencia es fundamental en el ejercicio del poder y que su gobierno es un gobierno abierto que valora la verdad, la revisión y la rendición de cuentas.

Este ejercicio de informar es el puente más sólido que les permite seguir manteniendo la confianza ciudadana, dijo y agregó que no olvidan nunca por quiénes están y a quienes les debe su trabajo diario. Remarcó que rendir cuentas es responder a la confianza depositada en ellos, y no solamente como un ejercicio de transparencia, sino también como un ejercicio de resultados concretos a favor de la gente de Guanajuato.

Manifestó que el informe que se entregaba no era solo un recuento de logros, sino, sobre todo, un reflejo del trabajo en equipo y de la colaboración entre la sociedad y el gobierno. Precisó que lo ponía en manos de las personas legisladoras con la firme convicción de que el escrutinio que se realice será con una profunda responsabilidad y rigor profesional.

La gobernadora se pronunció por seguir dignificando la política a través del diálogo constructivo y concluyó que el segundo informe daba cuenta de los compromisos cumplidos, pero también, dijo, continuarán hablando de los retos que enfrenta la entidad. Agradeció la colaboración y el respaldo del Poder Legislativo a las propuestas normativas que ha presentado en favor de la población.

La presidenta del Congreso del Estado indicó que no se trataba solo de un acto de formalidad protocolaria sino de un ejercicio republicano que fortalece la vida democrática del estado, porque permite que el Poder Ejecutivo rinda cuentas ante el Poder Legislativo, quien es el representante de esa pluralidad política y de las voces de los ciudadanos guanajuatenses.

Resaltó que era el segundo año en el que coincidían dos mujeres al frente de responsabilidades muy grandes para los ciudadanos guanajuatenses, y remarcó que al frente de los tres poderes se encuentran mujeres, lo que no era una coincidencia ni algo insignificante, al contrario, era marcar la presencia de las mujeres en esos espacios, lo que refleja avances significativos en la participación política, pero también en la construcción de instituciones mucho más incluyentes y paritarias.

Moreno Valencia argumentó que tienen claras sus responsabilidades como personas diputadas, legislar, representar, pero también vigilar el ejercicio de los recursos públicos. “La rendición de cuentas que hoy se presenta es una pieza fundamental para que la ciudadanía conozca el estado que guarda la administración pública y pueda hacer una evaluación”, enfatizó.

Asimismo, refirió que hoy la gobernadora presenta los avances de su gestión y el informe les permite conocer las acciones emprendidas por el gobierno estatal, pero también les abre la puerta a un análisis serio, responsable y transparente sobre los desafíos que enfrenta el estado.

La diputada precisó que en los próximos días se analizará con detenimiento la información que está contenida en el informe, revisando los datos, los alcances y también esas áreas en las que es necesario avanzar y reforzar con firmeza.

Finalmente, reiteró que el Congreso del Estado seguirá trabajando desde la pluralidad política para que Guanajuato avance con diálogo y construcción hacia un estado con mayor justicia, con igualdad de oportunidades y con bienestar para todas y todos.

Estuvieron presentes las personas diputadas Martha Edith Moreno Valencia (presidenta del Congreso), Jorge Arturo Espadas Galván, Luis Ricardo Ferro Baeza, María Eugenia García Oliveros, Antonio Chaurand Sorzano, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Maribel Aguilar González, Ernesto Millán Soberanes, Juan Carlos Romero Hicks, Plásida Calzada Velázquez, Carolina León Medina, Alejandro Arias Ávila, Karol Jared González Márquez, Jesús Hernández Hernández, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Susana Bermúdez Cano, Angélica Casillas Martínez, María Isabel Ortiz Mantilla, María del Pilar Gómez Enríquez, Noemí Márquez Márquez, Víctor Manuel Zanella Huerta, David Martínez Mendizábal, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Roberto Carlos Terán Ramos, Oscar Enrique González Espinosa, Luz Itzel Mendo González y José Erandi Bermúdez Méndez