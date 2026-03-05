Anuncian campesinos paro nacional el 20 de marzo

Guanajuato.- Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino MAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista ANTAC, anunciaron que el próximo 20 de marzo entrarán en paro nacional; podrían nuevamente bloquear carreteras en todo el país, el desacoplamiento de vagones de carga y la detención selectiva de tráileres que transporten granos importados, esto tras la exigencia de precios justos a sus productos.

“No es solo el maíz. Son los frijoles en tu olla, el trigo de tu pan, las cebollas y los chiles que dan sabor a México.

La crisis es PLURAL y nos afecta a TODOS”, dice una de las publicaciones del grupo que pretende nuevamente volver a realizar un paro nacional.

Hay que señalar que pese a que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció justamente en Guanajuato que se iban a dar las reglas de operación para la adquisición de granos, los agricultores expresaron que hay al menos 200 mil toneladas en bodega de maíz, con precios de venta de “miseria. Sin la compra responsable de alimentación para el bienestar”.

“Desde el Movimiento Agrícola Campesino MAC en alianza con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con Agrodinámica Nacional y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), anunciamos una MOVILIZACIÓN NACIONAL este 20 DE MARZO. ✊🚜

No es solo una protesta, es un grito de supervivencia. Mientras el Gobierno Federal prioriza la industria y permite que el mercado sea controlado por un puñado de transnacionales, nosotros —quienes ponemos la comida en su mesa— ni siquiera recuperamos los costos de producción. 📉

¿Qué exigimos?

✅ Un NUEVO MODELO AGRÍCOLA que dé certidumbre y no nos deje a merced de la Bolsa de Chicago.

✅ La salida de los granos del T-MEC; no podemos competir en condiciones tan desiguales.

✅ Soberanía alimentaria real: ¡Basta de depender del extranjero!

✅ Presupuesto digno para las instituciones que deben servir al campesino, no más abandono estructural.

Nuestras acciones: 🚂🚛

Ante la falta de respuestas, iniciaremos acciones estratégicas. Contemplamos el desacoplamiento de vagones de carga y la detención selectiva de tráileres que transporten granos importados. Nuestra lucha no es contra el pueblo, es contra el sistema que nos desplaza.

¡Acompáñanos también en el foro de la UNAM este 19 de marzo para discutir el futuro de nuestra tierra!

no es solo papel, es un grito de alerta nacional.

No es solo el maíz. Son los frijoles en tu olla, el trigo de tu pan, las cebollas y los chiles que dan sabor a México. La crisis es PLURAL y nos afecta a TODOS.

Mientras las autoridades miran hacia otro lado, los productores primarios estamos al borde de la quiebra.

No estamos pidiendo limosnas, EXIGIMOS ACTOS DE AUTORIDAD que pongan orden y garanticen PRECIOS JUSTOS.

Un campo unido es un campo fuerte.

¡Sin productores no hay alimentos, y sin justicia no habrá campo! Es hora de alzar la voz.

¡Súmate al Movimiento! 👊🌾

POR QUÉ NOS DUELE PAGAR LO JUSTO POR LA COMIDA? 🚜

#20deMarzoparonacional2026

Si el Gobierno no soluciona. Que lo escuche vakos a defender lo nuestro.

Hoy subió el jitomate y el grito se escuchó en todo el país… pero qué curioso, ¿verdad? 🤔

🥤 La Coca-Cola sube y la seguimos comprando sin parpadear.

🍺 La cerveza aumenta y nadie convoca a una protesta.

📱 Gastamos en lujos o cosas que no nos nutren, y ahí sí “no nos duele el codo”.

¿Entonces por qué nos pesa tanto pagar por lo que sí nos da vida?

El campo no es una fábrica de tornillos. No se aprieta un botón y sale más mercancía.

El campesino depende de:

🌧️ Si llueve o hay sequía.

☀️ Del sol que quema la espalda.

🌱 Del riesgo de perderlo todo en una sola helada.

Cuando el precio sube, no es por “ambición”, es porque la naturaleza y el mercado hicieron lo suyo. Y cuando por fin al productor le toca ganar un poquito más, ¡es cuando más lo criticamos! 😔

Recuerda esto:

Detrás de cada kilo de verdura hay madrugadas frías, manos callosas y mucha esperanza invertida.

Si queremos comida “regalada” siempre, alguien más está pagando el precio con su pobreza.

✨ ¡Que también gane el campo! Porque si el campo gana, comemos todos. ✨

#CampoMexicano #JusticiaParaElCampo #Agricultura #ConsumaLocal #HechoEnMéxico #Productores #ValorAlCampesino #ComidaReal #NormaAlatorre #MAC #FNRCM #ANTAC #AgrodinámicaNacional