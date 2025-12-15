México pone aranceles a países sin acuerdo comercial; India busca tratado

México.- El paquete arancelario a países en acuerdo comercial con México comenzará el primero de enero de 2026 y los principales afectados serán China, Alemania, Corea del Sur, Brasil e India. Este último pretende reducir afectaciones a su exportación de vehículos, autopartes, textiles y metales, ya que el secretario de comercio, Rajesh Agrawal estimó un perjuicio de al menos 2 mil millones de dólares.

Con aumento de hasta el 50 por ciento de aranceles aprobado por el congreso, la estrategia del gobierno mexicano es proteger 350 mil empleos y lo “Hecho en México” en las distintas industrias con el Plan México. El secretario de economía, Marcelo Ebrard, señaló que el impacto de inflación será del 0.2 por ciento para los precios de los productos consumidos.

Por su parte, India exportó 5 mil 730 millones de dólares a México el año pasado y sus importaciones fueron de 3 mil 10 millones. Su industria textil, motriz y metalúrgica recibirá un fuerte impacto, entre las que se encuentran empresas como Volkswagen, Nissan, Maruti Suzuki y Hyundai.

Cabe señalar que Estados Unidos, La Unión Europea, Japón, Colombia, Chile y Vietnam son países que cuentan con tratados con México.