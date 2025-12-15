Irapuato preserva su historia con libro sobre Los Tradicionales Barrios

El Gobierno Municipal presentará el libro “Para que sigamos llegando, 145 años de los Barrios”, una obra que rescata la memoria y tradiciones de la ciudad

Redacción Notus15 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato se continúa fortaleciendo la cultura y las tradiciones que dan identidad a nuestra ciudad.

A través de la publicación de libros que difunden la historia local, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, refrenda su compromiso con la preservación y difusión de tradiciones como los Barrios, festividades que año con año se celebran en distintas colonias de la ciudad.

Estas acciones buscan mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el valor cultural de estas celebraciones, que forman parte del patrimonio social de Irapuato.

En este sentido, el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 2024–2027, a través de la Dirección del Archivo Histórico Municipal, hacen una cordial invitación a la presentación del libro “Para que sigamos llegando, 145 años de los Barrios”.

La ciudadanía está invitada a asistir este miércoles 17 de diciembre, a las 5:00 p.m., en las instalaciones del Archivo Histórico de Irapuato, ubicado en la calle Ignacio Allende #170, Barrio de la Piedra Lisa para obtener un ejemplar por persona de forma gratuita.

El Gobierno Municipal invita a las y los irapuatenses a ser parte de este encuentro que celebra la historia, la identidad y las tradiciones que unen a la ciudad.

Redacción Notus15 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información