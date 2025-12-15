Irapuato preserva su historia con libro sobre Los Tradicionales Barrios

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato se continúa fortaleciendo la cultura y las tradiciones que dan identidad a nuestra ciudad.

A través de la publicación de libros que difunden la historia local, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, refrenda su compromiso con la preservación y difusión de tradiciones como los Barrios, festividades que año con año se celebran en distintas colonias de la ciudad.

Estas acciones buscan mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el valor cultural de estas celebraciones, que forman parte del patrimonio social de Irapuato.

En este sentido, el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 2024–2027, a través de la Dirección del Archivo Histórico Municipal, hacen una cordial invitación a la presentación del libro “Para que sigamos llegando, 145 años de los Barrios”.

La ciudadanía está invitada a asistir este miércoles 17 de diciembre, a las 5:00 p.m., en las instalaciones del Archivo Histórico de Irapuato, ubicado en la calle Ignacio Allende #170, Barrio de la Piedra Lisa para obtener un ejemplar por persona de forma gratuita.

El Gobierno Municipal invita a las y los irapuatenses a ser parte de este encuentro que celebra la historia, la identidad y las tradiciones que unen a la ciudad.