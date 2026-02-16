Mes del beso: exhiben el amor en fiestas y vida nocturna de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Casa Cuévano celebra el Mes del Amor con una muestra titulada “Por la memoria de un beso”, que reúne una serie fotográfica en blanco y negro, construida a partir de escenas capturadas por Jesús Galavizo en contextos nocturnos y festivos de la ciudad de Guanajuato.

La exposición fue inaugurada el 14 de febrero como parte de una programación especial del mes, que articula arte, cine, literatura y comunidad en torno a las múltiples formas del amor. La muestra, abierta al público hasta el 14 de marzo.

Galavizo es egresado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Documenta la diversidad de los besos: besos atravesados por la euforia de la fiesta, el alcohol y la música; besos de amor, de pasión, de amistad; encuentros espontáneos, afectos compartidos, incluso besos colectivos que retratan la intensidad emocional de una generación.

La jornada inaugural cerró con el concierto especial por el Día del Amor y la Amistad a cargo de la agrupación guanajuatense Los Petrirrojos, quienes ofrecieron una velada musical que reunió a público diverso en un ambiente de celebración y comunidad.

Como parte de su programación de febrero, Casa Cuévano ha impulsado una agenda que amplía la noción tradicional del 14 de febrero más allá del consumo. En Cuévano Cine Club se proyectarán títulos fundamentales como ‘Secretos de un matrimonio’ y ‘The Piano Teacher’, obras que exploran las complejidades del deseo, la intimidad y las tensiones afectivas.

Asimismo, el próximo viernes 20 de febrero, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo la presentación del poemario ‘Mi grito, mi silencio’, escrito por madres buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato. Este acto literario y comunitario abrirá un espacio para reconocer otras formas de amor: el amor incondicional de una madre, la persistencia de la memoria y el acompañamiento solidario de la sociedad civil.

En días recientes también se realizó un taller de amor propio en colaboración con Colectivo Seres, encuentro orientado al fortalecimiento de la autoestima y la reconexión personal, recordando que el amor también comienza en uno mismo.

Con esta programación, Casa Cuévano vive el Mes del Amor desde las artes y el pensamiento. Este centro cultura y comunitario. El lugar está ubicado en Campanero #6, en el corazón de Guanajuato, propone que la efeméride sea una oportunidad para dialogar, crear y acompañar, demostrando que el amor, en todas sus formas, también se construye desde la cultura.

