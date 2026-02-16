Acámbaro fue ‘peleado’ por purépechas y mexicas

Acámbaro, Guanajuato.- La región que actualmente ocupa este municipio era paso de culturas y de guerra entre dos de los imperios más poderosos del México Antiguo: el Imperio Purépecha (Tarasco) y la Triple Alianza (Mexica) .

En el marco del XIII Festival del Sol Cultura Chupícuaro, Leandro Espino Córdoba, cronista de Araró, Michoacán, habló de uno de los episodios más apasionantes y poco contados de la historia regional, rumbo a los 500 años de la fundación de Acámbaro.

Presentó la conferencia “Las guerras entre Tarascos y Mexicas: la incidencia en Acámbaro”.

Explicó que esta región no sólo era paso de culturas, sino escenario de guerra entre los dos poderosos imperios. Espino Córdova nos reveló cómo Acámbaro, por su ubicación estratégica, se convirtió en punto de avanzada en la frontera tarasco-mexica, territorio de tensión durante las campañas expansionistas de ambos imperios y testigo silencioso de batallas, alianzas y resistencia que definieron el destino del Bajío.

La charla fue promovida por el Instituto de Cultura de Acámbaro y acudieron estudiantes y público en general. Fue también el marco para la exposición y venta de libros relacionados con la historia regional tanto del sur de Guanajuato como de los municipios vecinos ubicados en Michoacán.