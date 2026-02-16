Guanajuato será sede del primer evento Therian: “bestia-ser humano”

León, Guanajuato.- Ahora que existe un nuevo fenómeno llamado therian que se supone es mitad “bestia” y mitad “ser humano”; el municipio de León será el primer lugar en el país en el que se realice una reunión de este tipo de comunidad.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la reunión therian se realizará este sábado 21 de febrero en el Arco de la Calzada en León, Guanajuato y ahí será el punto de reunión de todas las personas que se identifican como un ‘therian’.

Los llamado therians han dicho que no se trata de un disfraz o de una actuación ocasional, sino de una experiencia profunda e involuntaria en la que sienten transformaciones entre humanos y animales.

Un veterinario relató en Tiktok que atendió a un hombre de 38 años de edad humana identificado como perro y dijo que venía a consulta que él era animal “me identifico como un perro, empecé a tomarle la historia clínica; en la noche simplemente grito, me la paso caminando de un lado a otro”

Y el veterinario dijo “no encontré nada relevante y le dije que edad tiene, me dijo que 38 años y le dije como va la cosa me enfoqué en un examen neurológico más que nada; saque la cuenta de como sería en edad humana de animal y pues si son alrededor de más de 100 años, entonces llegué a la conclusión de que estaba padeciendo demencia senil y lo siento, tuve que aplicar la eutanasia”.