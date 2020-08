MERMELADA POLITICA IRAPUATENSE: Morena avanza; PAN se mantiene

Por El Padre

Con paso pausado por esos caminos de la política guanajuatense recorriendo diferentes municipios del Estado y de acuerdo al punto de vista de la ciudadanía por lo que han vivido con diferentes gobiernos, encontramos que Morena avanza como partido, acorta distancias y el PAN pese a que ha perdido simpatizantes por su estructura se mantiene firme; PRI se ubica en tercera posición y los independientes seguro que darán mucho de qué hablar, así que por los díceres de la gente los candidatos para las elecciones 2021 no serán aquellos que más prometan, sino quienes han estado cerca de la gente y vienen sumando gente del pueblo, sí amigos esos que sí votan.

Bueno cada quien es libre de opinar, pero hay que hacerlo en base a la realidad y con respeto; conforme al recital de voces del pueblo los candidatos impuestos o los “amigos” colocados para velar por los intereses de líderes o partidos no tendrán resultado, ahora más que nunca contará la persona si efectivamente amigo esos que tengan el perfil que están pensando, que se identifique con la gente que esté cerca de la ciudadanía y tenga estabilidad económica, moral y conocimiento de la problemática ciudadana y capacidad administrativa para aplicar equitativamente los recursos, aplicando obras y programas que demanda el pueblo y no que se le impongan

La mermelada política se está poniendo color fresa cada día que transcurre porque se acerca ese siete de septiembre que parece ser la fecha en la que los aspirantes a la candidatura se registrarán para las precampañas con miras a las elecciones internas para las que se deberá de fijar día y formas en las que se habrán de llevar a cabo o al menos parece ser que se fijó para el arranque esperado por los aspirantes a la Alcaldía.

En todos los partidos políticos ya hay movimientos a la interna y “bajo el agua”, aquellos que aspiran se vienen movimiento. Claro hay órdenes de las dirigencias nacional y estatal de mantenerse tranquilos, pero la política no espera y cada quien viene haciendo lo que creen conveniente, no quieren quedarse “dormidos”.

El ser humano por naturaleza se dice que es incomprendido porque cada quien tiene su punto de vista y forma de ver las cosas, pero sobre todo cree que siempre tiene la razón y el mundo gira en torno a ese tema y lo peor es que seleccionan a sus “amigos” y sienten que solo están con ellos quienes consideran que están a su favor o que les dan por su lado y que son “enemigos” aquellos que les dicen la verdad los que hablan directo y este tipo de personajes se ven más en la esfera política y esto es algo que se vive y se muestra previo a cada proceso electoral y es lo que ya se palpa en las tan cercanas elecciones internas para elegir candidatos a la Presidencia Municipal para el próximo año.

Todos preparan ya una mujer por aquello de la equidad de género, hay algunos organismos políticos que tienen damas con una gran experiencia y presencia política otros no tienen pero la están preparando y lógica hay más hombres con ese sueño de ser Presidente Municipal el próximo año.

Por cierto en ese caminar político por diferentes sectores de algunos municipios, claro incluyendo Irapuato, pudiera parecer mentira, pero no lo es, Morena de acuerdo a ese sentir ciudadano se va posicionando poco a poco, aunque a estas alturas el Partido Acción Nacional por su estructura sigue manteniendo su lugar o sea que si ahorita fueran las elecciones, estaría la disputa fuerte entre los candidatos de estos organismos políticos.

¿Cómo ven amigos de NOTUS el futuro político del PAN?, para mantenerse como “República Azul”, vaya reto tiene el alto mando de este organismo para el próximo año, porque del resultado que se tenga en el 2021, se visualizará la fuerza o debilidad del panismo para el 2024.

Aún no se conoce candidatos pero los números por partido en municipios importantes del Estado de Guanajuato en estos momentos colocan a Morena como un serio opositor para el 2021, el PAN se mantiene entre la simpatía del electorado pero con números muy cerrados en determinados municipios pero a esto todavía le falta o sea que les espera mucho trabajo a quienes sean electos en asamblea y designados por “dedazo”.

Lo extraño de toda esta fiesta política que se avecina es que en todos los municipios empiezan a salir los actores de esta novela que se vive cada tres años en la que hay actores buenos y otros no tanto solo que aquí es la vida real. No se explica cómo los aspirantes de repente empiezan a mostrar su mejor cara y con un cuadro familiar, queriendo “venderle” a la ciudadanía que son los mejores.

Aparecen en redes e impresos, haciendo malabares por así decirlo, el que no es campesino ahora le dan ganas de tomar algún azadón, pala o sembrar, o bien hay quienes muestran la otra cara la familiar etc., cuando tuvieron mucho tiempo para acercarse a las personas y que estos los identificaran plenamente. Ahora son deportistas Etc., hacen circo maroma y teatro con tal de figurar la pregunta es: ¿Por qué antes no lo hacía?

Quienes tienen más experiencia política mandaron hacer encuestas para ver su realidad en forma personal y de paso algunos partidos también mandaron ver el panorama político y de esa forma conocer ¿cuántas posibilidades tienen de ganar las elecciones en el 2021?, cada quien hace su show y del balance que sacan se pueda conocer como organismo en qué lugar los coloca la gente y posteriormente cuál es la persona que está mejor posesionada entre la población.

De acuerdo al sentir ciudadano Irapuato rumbo al 2021, efectivamente ha perdido credibilidad Acción Nacional pero mantiene posicionamiento, la sorpresa hasta ahora es Morena que le sigue de cerca o sea viene acortando distancia. Lamentablemente el PRI con todo su show nacional y estatal a estas alturas se le coloca como tercero en el cuadro político dentro de las preferencias ciudadanas.

Claro están otros partidos como PRD, PT, VERDE entre otros que se encuentran muy por abajo de la simpatía ciudadana. En León hasta el momento el posicionamiento del PAN, está muy por arriba de lo esperado, seguido de MORENA y PRI, pero de aquí a la fecha de las elecciones con el trabajo que realicen ¿quién sabe cómo lleguen para la encuesta de salida?

En Salamanca después del voto de castigo que la ciudadanía le dio al PAN, conforme al sentir en los pasillos políticos de ese municipio, el “Blanquiazul” luce actualmente en mejor posición que Morena, sorpresivamente aquí figuraría un independiente en tercer plano y se vería relegado el PRI a una cuarta posición en el terreno político.

Pénjamo y Abasolo, el primer Municipio en mención es gobernado por el PAN y el segundo por el PRI, conforme al recorrido que se viene realizando y en diálogos con la ciudadanía, se ha podido palpar el sentimiento de la gente y también sorprende que Morena esté sumando simpatizantes.

En terreno penjamense, hasta el momento las simpatías están muy divididas entre PAN y Morena, en estos momentos si fueran las elecciones los “Guindas” podrían dar un campanazo, pero falta tiempo, eso sí hay mucho porque trabajar en Acción Nacional y en Abasolo también el sentimiento popular está dividido y PAN que también tuvo voto de castigo está recuperando simpatizantes y con Morena se vislumbra la disputa del poder en las elecciones.

Claro PRI en el poder en Abasolo, tiene que meter el acelerador para no perder la carrera, tiene tiempo, pero necesita de un buen “piloto” o sea un candidato de esos como un Juan Raya, Juan Páramo, Juan Antonio Negrete con liderazgo y credibilidad entre la gente ¿No tendrán uno?

El Gobernador Diego Sinhué, empezó a cerrar filas con su gente como el líder panista en Guanajuato, para intensificar trabajo en reuniones formar sus cuadros e ir fortaleciendo el trabajo previo al proceso interno para designar candidatos a la Presidencia Municipal, pero con la firme convicción de que es de suma importancia para el 2021, que el PAN en Guanajuato gane el mayor número de Alcaldías o bien llevarse las Diputaciones Federal y Local, para fortalecerse tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión.

Seguramente amigo de NOTUS, tendremos un mes de septiembre político candente, como que será el inicio de la oleada que se avecina previo al próximo año o ¿Usted amigo, ya tiene su candidato?, hay que ir paso a paso porque seguiremos gastando suela en nuestro caminar político; ahora que cada quien tiene su opinión y visión de ver las cosas, esto es lo bonito de la expresión, claro todo con respeto y esperar las sorpresas de la política en todos sus niveles, porque nada está escrito y nadie es dueño de las palabras.