Menores de edad con pirotecnia provocan “ola” de incendios en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Los Bomberos de Abasolo reportaron que sus jornadas transcurren con incendios de pastizales. Al parecer la mayoría son causados por menores de edad que manejan pirotecnia.

Como cada año, en la temporada de invierno aumentan los incidentes con fuego. La quema de basura y el uso de cohetes representan una fuente de daños medioambientales.

Los bomberos de Abasolo quienes también se dedican a brindar atención en emergencias médicas advirtieron que estas fechas se caracterizan por más de un caso de lesiones derivadas del festejo con pirotecnia. Ellos señalaron que más del 50 por ciento de los siniestros se debe al manejo de cohetes.

Aunque su venta y manejo aparentemente están regulados es como un su adquisición en eventos como posadas fiestas o simplemente con fines lúdicos, sobre todo en menores de edad.

Por ese motivo los bomberos exhortan a la ciudadanía a disfrutar las fiestas decembrinas siguiendo recomendaciones como evitar el uso de pirotecnia la limpieza de los terrenos con pastizales y respetar otras recomendaciones de movilidad y transporte.