Ataque armado deja tres personas heridas en la calle San Juan; uno se reporta grave

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque a balazos registrado en la calle San Juan dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una mujer y dos hombres, uno de los cuales se encuentra en estado grave, de acuerdo con reportes preliminares.

Los hechos ocurrieron a solo dos calles del sitio donde el pasado jueves fueron localizados equipos tácticos abandonados, lo que ha incrementado la preocupación entre vecinos de la zona.

De acuerdo con testimonios de habitantes del lugar, sujetos desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y se detuvieron frente a una vivienda. Uno de los agresores sacó un arma y comenzó a disparar mientras gritaba insultos, alcanzando a las víctimas, una de las cuales caminaba por la banqueta.

Al escuchar las detonaciones, los vecinos corrieron a resguardarse dentro de sus domicilios para evitar ser alcanzados por una bala perdida. Tras el ataque, tres personas cayeron heridas: una sobre la banqueta y dos más al interior del domicilio.

Las víctimas fueron identificadas como vecinos de la colonia, lo que permitió que sus familiares les brindaran auxilio de inmediato. Mientras algunos contenían el sangrado de la mujer lesionada, otros trasladaron a los heridos en un vehículo particular para asegurar su atención médica urgente.

Fueron los propios vecinos quienes realizaron la llamada al 911, mientras los familiares priorizaban salvar la vida de los lesionados.

Elementos policiales arribaron al sitio aproximadamente cinco minutos después, sin embargo, los agresores ya habían huido y los heridos ya habían sido trasladados. Dos patrullas escoltaron el vehículo rumbo a una clínica por la avenida La Esperanza, para agilizar el traslado entre el tráfico.

Más tarde, se confirmó que uno de los lesionados se debate entre la vida y la muerte, mientras que los otros dos permanecen delicados.

La calle San Juan fue acordonada por elementos de seguridad, quienes aseguraron indicios balísticos en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.