Conoce al nuevo Bambi de ZooIra, una cría de venado Axis

Irapuato, Guanajuato.- Ahora que inicia el periodo vacacional de fin de año, puedes visitar las instalaciones y conocer a la nueva cría de Venado Axis, especie en la que se basó el icónico personaje de Bambi. Recuerda que ya se abrirá todos los días hasta el 11 de enero próximo.

Esta cría nació hace aproximadamente 15 días y está ya en su albergue, junto con los miembros de su especie, quienes lo cuidan y protegen.

El venado Axis tiene el pelo de un castaño rojizo en verano y castaño grisáceo en invierno. Sólo los machos tienen astas, que son ramificadas y que mudan al terminar el invierno. La longevidad de estos animalitos es de hasta 15 años, son herbívoros y tienen un comportamiento de grupos familiares o manada. La Gestación de las crías es de 7 meses con 1 o 2 especímenes por camada.

Cabe recordar que el ZooIra, durante el periodo vacacional, abrirá todos los días, de lunes a domingo en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a partir del lunes 22 de diciembre hasta el 11 de enero.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre así como 1 de enero del 2026, también estará abierto.

En tu visita está disponible la tirolesa, las lanchas, el lago, el paseo en trenecito y más de 500 animales de unas 120 especies en el ZooIra.

La Tirolesa tiene un costo de 70 pesos el viaje; el muro escalador son 3 intentos por 50 pesos, aunque hay un combo de tirolesa y muro escalador por cien pesos. El viaje en el trenecito cuesta 15 pesos, las lancha 50 pesos por media hora hasta 3 personas, además que puedes interactuar con la Jirafa Zid, acompañado de un veterinario especializado.