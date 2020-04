«Me quería agarrar las nalgas»: mujer policía de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- “Me quería agarrar las nalgas” así lo dijo Juana “N” tras denunciar el acoso sexual por parte del subdirector de seguridad pública de Pénjamo, Antonio Raya.

Tras la manifestación que se llevó a cabo el día de hoy por elementos de seguridad pública de Pénjamo para exigir la destitución del actual comandante Antonio Raya, algunos elementos alzaron la voz y denunciaron supuestas arbitrariedades entre ellas acoso sexual.

Juana “N” elemento de la policía del municipio de Pénjamo declaró que el comandante intentó algunas veces “sobrepasarse” con ella.

“En una ocasión el comandante me pidió que me quedara después de mi turno, quería que le ayudara con unos asuntos pendientes, me incline para recoger unas cosas y ya estaba detrás de mí, intento darme una nalgada y besarme, pero no me deje” contó.

Y así como Juana, más policías del sexo femenino, declararon el acoso sexual y laboral que sufrían de parte del comandante Raya.

Por otro lado, miembros de la corporación contaron que el comandante hacia las detenciones y los hacia firmar a ellos como responsables para deslindarse de cualquier problema que se suscitara, teniendo control absoluto de todo.

“Llena las celdas a lo puro pendejo, sin que la gente cometa faltas graves incluso sin necesidad de tenerlos encerrados, algunas asuntos se manejan con falta administrativa, pero el señor los encierra y los deja libres hasta que se le dé la gana, es una persona corrupta en su totalidad”, comentó un elemento de seguridad muy molesto.