“Me la han refrescado por hacer mi trabajo”: Barrendera irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- Destacando la total importancia de este oficio en las ciudades, Paty, una barrendera irapuatense comentó lo poco valorado que es su trabajo por la ciudadanía.

Cabe mencionar que el mantenimiento, la limpieza de las calles y del alcantarillado se lo debemos a la figura del “barrendero” que realiza esta noble tarea diariamente.

Sin duda, este oficio valioso es considerado por algunos como «denigrante», pero la realidad es que esto es un oficio vital.

“No nos valoran, pongo el cono preventivo para evitar accidentes y me maltratan, “nos la refrescan”, me han tirado el cono con su vehículo, la gente se molesta porque se levanta tierra cuando barro y ellos me tiran mucha basura en las calles” mencionó Paty.

Una de las funciones más importantes de los barrenderos es mantener limpio los desagües pluviales, previniendo que les entre la menor cantidad de tierra posible para evitar encharcamientos o inundaciones.

La mayor parte del tiempo se produce un sin número de residuos, causados por irapuatenses irresponsables que consumen productos mientras caminan o van en el automóvil y arrojan su basura a la vía pública.

“La gente es muy sucia, tiran mucha basura, colillas de cigarro, chicles, envolturas, envases y animales muertos en bolsas dejan en la calle” explicó Paty

“El oficio de barrendero pide a “gritos” ser más valorado, por todos los ciudadanos y las autoridades, ya que el sueldo sigue siendo muy bajo para todo lo que hacemos” concluyó Paty.