Mazda impulsa talento en Irapuato con donación de un auto a CONALEP

Irapuato, Guanajuato.- Con el propósito de impulsar el talento, fortalecer la educación técnica y promover el desarrollo de las competencias de los futuros profesionales automotrices, Mazda entregó un Mazda CX-30 al CONALEP Irapuato. Este vehículo se convertirá en una herramienta fundamental para que las y los estudiantes puedan aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el aula, utilizando tecnología automotriz de última generación.

La entrega se realizó en las instalaciones del plantel durante el Día de Japón en CONALEP, un evento que honra los lazos educativos y culturales entre México y Japón. En este contexto, Yoshikazu Nagai, Vicepresidente Ejecutivo de Mazda de México, destacó el compromiso de la armadora japonesa con la juventud guanajuatense y con el fortalecimiento de la industria automotriz nacional.

“Este vehículo será utilizado como una herramienta educativa para que puedan aprender directamente sobre la estructura y la tecnología de un automóvil real, esperamos que, a través de este vehículo, puedan profundizar aún más su interés por el funcionamiento y la tecnología automotriz, y que, en el futuro, como ingenieros y técnicos contribuyan al desarrollo de esta industria”, señaló Yoshikazu Nagai.

Por su parte, Nicolás Gutiérrez Ortega, director general de CONALEP Guanajuato, agradeció a Mazda por su “invaluable apoyo a la educación técnica”. “La amistad entre Japón y Guanajuato también se construye impulsando el talento de nuestras y nuestros jóvenes”, añadió.

Como testigos de honor de la entrega del automóvil, firmaron Takero Aoyama, Cónsul General de Japón en León, y Valeria Alfaro García, Presidenta del DIF Irapuato.

Para Mazda, acercar a los jóvenes a la industria automotriz significa también compartir la filosofía que ha guiado a la marca a lo largo de su historia: crear vehículos que celebran la alegría de la movilidad y enriquecen cada experiencia al volante. Con esta visión, Mazda busca inspirar a las nuevas generaciones que algún día formarán parte y dejarán su huella en el mundo automotriz.

El Mazda CX‑30 será incorporado a los talleres de la carrera de Industria Automotriz, donde las y los estudiantes fortalecerán su aprendizaje mediante el contacto directo con tecnología automotriz actual, desarrollando habilidades en diagnóstico, mantenimiento y funcionamiento de sistemas, lo que permitirá una formación técnica alineada con las necesidades reales del sector y facilitará su incorporación al campo laboral al concluir sus estudios.

Podrán realizar prácticas de diagnóstico, análisis de sistemas eléctricos, motores, seguridad vehicular y nuevas tecnologías integradas en la industria automotriz moderna.

La colaboración entre Mazda y el CONALEP refuerza la relación entre el sector industrial y el educativo, generando oportunidades de aprendizaje activo y contribuyendo al desarrollo económico y tecnológico de Guanajuato.