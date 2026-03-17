Guanajuato aplica más de un millón de dosis contra la influenza

Guanajuato, Guanajuato.- Con la aplicación de 1 millón 732 mil 972 dosis contra la influenza, el sector salud en Guanajuato rebasó la meta establecida para la presente temporada invernal.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que, gracias al trabajo coordinado del sector salud y a la participación responsable de la población, el estado ha superado la meta establecida en la campaña de vacunación correspondiente a la temporada invernal 2025 -2026.

El Secretario Gabriel Cortés Alcalá, indicó que el Programa de Vacunación Universal garantiza vacunas gratuitas para la población y permite aplicar los biológicos necesarios para completar los esquemas de vacunación de acuerdo con la edad, condiciones de salud o situaciones específicas, como viajes a zonas de riesgo.

Este esfuerzo forma parte de las estrategias permanentes para proteger la salud de las y los guanajuatenses.

Para la temporada invernal que dio inicio el 13 de octubre, y con corte al mes de marzo, el sector salud en el estado reporta la aplicación de 1 millón 732 mil 972 dosis contra la influenza, lo que representa un avance sectorial del 102 por ciento respecto a la meta establecida de 1 millón 701 mil 361 vacunas.

Por institución, la dependencia estatal alcanzó un avance del 101 por ciento, con 1 millón 49 mil 464 dosis aplicadas de una meta de 1 millón 39 mil 126; el IMSS reporta un 103 por ciento de cumplimiento, con 600 mil 849 dosis aplicadas; mientras que el ISSSTE registra un 104 por ciento de avance con 71 mil 940 vacunas aplicadas.

Por su parte, PEMEX también superó su meta con 9 mil 239 dosis, equivalente al 104 por ciento de cumplimiento.

Estos resultados reflejan el compromiso del personal de salud y la colaboración entre instituciones para proteger principalmente a los grupos de mayor riesgo, como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reitera que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades respiratorias y complicaciones asociadas a la influenza, por lo que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y promoción de la salud en beneficio de toda la población.