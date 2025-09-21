Mayra Gutiérrez nueva dirigente del PAN Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La panista Mayra Gutiérrez fue electa como nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Salamanca y al igual Anselmo Conejo Cornejo, como secretario.

“La participación de la juventud no es opcional, es fundamental. Con ustedes seguimos construyendo un partido cercano, fuerte y con visión de futuro”, escribió Anselmo Conejo, previo a la elección de este domingo en el que se llevó a cabo la asamblea municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Salamanca el nuevo Comité Directivo Municipal (CDM).

Mayra Gutiérrez Vázquez resultó ganadora con 273 votos a favor, 38 en contra y 6 nulos y estaría acompañada de Anselmo Conejo, quien fungirá como secretario general. En tanto la planilla de Miriam Paola Aguila Saldaña, denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso.