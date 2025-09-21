Mayra Gutiérrez nueva dirigente del PAN Salamanca

Anselmo Conejo Cornejo, quedó como secretario del Comité Directivo Municipal del PAN en Salamanca

Redacción Notus21 septiembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- La panista Mayra Gutiérrez fue electa como nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Salamanca y al igual Anselmo Conejo Cornejo, como secretario.

“La participación de la juventud no es opcional, es fundamental. Con ustedes seguimos construyendo un partido cercano, fuerte y con visión de futuro”, escribió Anselmo Conejo, previo a la elección de este domingo en el que se llevó a cabo la asamblea municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Salamanca el nuevo Comité Directivo Municipal (CDM).

Mayra Gutiérrez Vázquez resultó ganadora con 273 votos a favor, 38 en contra y 6 nulos y estaría acompañada de Anselmo Conejo, quien fungirá como secretario general. En tanto la planilla de Miriam Paola Aguila Saldaña, denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso.

Redacción Notus21 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información