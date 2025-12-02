Mayoría panista respalda el mantener el refrendo vehicular anual

Guanajuato, Guanajuato.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales realizaron mesas de trabajo para analizar dos iniciativas en materia de refrendo vehicular y de auditorías simultáneas. Lo más sobresaliente fue la disposición de mantener el refrendo vehicular anual.

De esa manera, la mayoría panista rechazó la propuesta de la oposición morenista de reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, a efecto de eliminar esa contribución.

Los asistentes comentaron que si se derogara la obligación de refrendar anualmente los documentos que acreditan el registro vehicular, se vería afectado el control del padrón vehicular ya que no se sabría si el registro vehicular primigenio se mantiene en favor del propietario o legítimo poseedor que tiene la relación jurídica con el SATEG; que de aprobarse dicha iniciativa se estaría afectando a las finanzas públicas del Estado, así como las finanzas públicas de los municipios en virtud de que reciben incentivos por este concepto.

Auditorías simultáneas

La segunda discusión correspondió a la propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, con el objeto de que la auditoría Superior del Estado pueda practicar auditorías simultáneas.

Se señaló por parte de las autoridades que no se estiman necesarias las modificaciones propuestas, toda vez que la citada norma ya contempla elementos de coordinación y colaboración que permiten el establecimiento de mecanismos para llevar a cabo auditorías coordinadas con los órganos internos de control, concernientes al fortalecimiento de las acciones de control interno, prevención y corrección en la revisión de la cuenta pública, que permite la articulación los niveles de control gubernamental, respetando los principios rectores del gasto público.

Asimismo, se mencionó que la iniciativa introduce elementos de discrecionalidad, duplicidad operativa y vulneración de principios constitucionales que rigen la función fiscalizadora, entre ellos, la independencia y organización, imparcialidad, protección legal y control de las actividades gubernamentales.

Al hacer uso de la voz, el morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor precisó que se justifica la inclusión de las auditorías simultáneas, ya que uno de los principios que la Auditoría Superior del Estado debe observar es el de carácter preventivo y los órganos internos de control también poseen dicha facultad lo que deja ver que no existe una disonancia total entre las actividades que pueden realizar los órganos internos y externos de control.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla, Rocío Cervantes Barba, Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y María del Pilar Gómez Enríquez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Juan Carlos Romero Hicks, Antonio Chaurand Sorzano, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rodrigo González Zaragoza.

Estuvueron acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato; de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.