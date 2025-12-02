Rinden primer informe de actividades del DIF capitalino

Guanajuato, Guanajuato.- Como en los tiempos en que el entonces presidente municipal Alejandro Navarro promovía a su esposa, la hoy alcaldesa Samantha Smith, así desplegaron una espectacular presentación del primer informe de actividades del hijo de ambos, Saúl Navarro Smith, como presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Aquello fue más un ‘destape que un informe, pues sin recato alguno, el primer hijo del municipio anunció que pintará “de azul a la capital”’.

El escenario fue el teatro Juárez, con tecnología y espectacularidad, y la presencia de autoridades estatales, municipales, miembros del Ayuntamiento y cientos de ciudadanas y ciudadanos.

El celebrante agradeció a las empresas, organizaciones y personas que colaboraron con el DIF Municipal para hacer posibles traslados, terapias, aparatos para personas con discapacidad; para brindar alimentos suficientes, nutritivos y saludables en la Cocina Solidaria del Encino y el nuevo Comedor de Las Bateas, que ofrecerá desayunos calientes a bajo costo.

Saúl Navarro Smith destacó las alianzas que se crearon con el sistema DIF del estado de Guanajuato y Nuevo León, de Aguascalientes, Irapuato, León y Monterrey, el CAE, Casa Club Provileón para adultos mayores, el Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende (CRISMA), HOPE jóvenes de Irapuato y Vamos México en el Centro Fox, que junto con la colaboración del Gobierno Municipal y empresas privadas permitieron que el DIF Municipal tuviera presencia, promoviera la inclusión y diera resultados; que alimentara, acompañara, rehabilitara y cuidara a las familias.

Pintarán a Guanajuato de azul

Ante un aforo completo en el Teatro Juárez, Saúl Navarro Smith habló del trabajo que viene y anunció dos acciones clave que pondrá en marcha el equipo DIF: la nueva Unidad de Rehabilitación en la zona sur de la ciudad y Mi Familia Azul, que pintará de este color la capital, figurativamente, al fomentar la adecuación de espacios públicos amigables para personas que tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), para regular ruido, luces y multitudes y resulten menos abrumadores para ellas.

Anunció que ofrecerán capacitación para familias y servidores públicos, sensibilización para la comunidad y crearán una red de espacios incluyentes, como plazas, restaurantes, hoteles y museos, que tendrán el Distintivo Espacio Azul.

Sobre la Nueva Unidad Municipal de Rehabilitación en la zona sur explicó que se construirá un espacio amplio, moderno y diseñado con accesibilidad universal, para ofrecer más consultas, más sesiones y acompañamiento “que permita a las y los ciudadanos retomar su autonomía y confianza”.

Finalmente Saúl Navarro aseguró que junto con el director Marco Antonio Araujo, el patronato, colaboradores, aliados como el Ayuntamiento de Guanajuato y el Gobierno Municipal, y las y los trabajadores del DIF, redoblarán esfuerzos para mejorar la atención, la gestión y la presencia del organismo, para escuchar, aprender y trabajar codo a codo con las personas.

Aquello fue una apología del primer hijo del municipio: toda referencia a los programas fue a Saúl no a la institución. La presidenta municipal Samantha Smith se desvivió en felicitar a su hijo Saúl. A nombre de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el director general del DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel felicitó a Saúl Navarro.

Saúl Navarro Smith tuvo lo anterior como muestra de que pintará a Guanajuato de azul.