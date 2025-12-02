Hasta Encontrarte halla cuerpo femenino en Irapuato

Una denuncia anónima permitió al colectivo la localización de los restos de una mujer de entre 50 y 60 años en Villa de Cárdenas

Redacción Notus2 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Los restos de una mujer de entre 40 y 50 años fueron encontrados por el colectivo Hasta Encontrarte en la comunidad Villa de Cárdenas de Irapuato. Una denuncia anónima habría hecho posible su localización, de acuerdo con la brigada.

Al parecer, el cuerpo no tiene mucho tiempo, por lo que miembros del colectivo esperan que sea más fácil de identificar por sus familiares. En cuanto a las prendas que vestía están una blusa de tirantes color azul marino, pantalón de mezclilla azul marino, botín negro con plataforma pequeña. Asimismo, llevaba un anillo de plata en mano izquierda en dedo medio.

Hasta Encontrarte dio aviso a la Fiscalía para que tome parte del hallazgo y realice el procedimiento correspondiente

