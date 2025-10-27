Mayoría panista aprueba donación de terreno a MAZDA Salamanca

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Hacienda y Fiscalización sesionó para aprobar el dictamen de la iniciativa presentada por la gobernadora del estado donar un terreno de propiedad estatal a la «Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.». La bancada morenista se opuso a la resolución.

Se desafecta del dominio público del Estado la fracción de terreno fusionada e identificada como «Rancho Crucitas Espuelas de FFCC-B», ubicada en el Rancho Crucitas, del municipio de Salamanca, a favor de la transnacional.

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor se opuso: estaremos siempre a favor del desarrollo económico y el fortalecimiento de los medios de producción y empleos, dijo, pero acusó que la empresa Mazda ha recibido ya 691 millones de pesos de incentivos para la adquisición de terrenos e infraestructura y que el nuevo terreno era un exceso.

Agregó que también se pactó la entrega de 300 hectáreas, sin costo alguno para la empresa. Añadió que era preocupante que el gobierno no contaba con las facultades para pactar la donación del terreno y por ello se estaba sometiendo en este momento a discusión el dictamen porque en el origen lo hizo sin atribución legal para ello.

Lo jurídicamente correcto y patrimonialmente responsable sería optar por un nuevo comodato o iniciar un proceso de compraventa, por lo que consideraban indispensable que cualquier determinación se apegue al marco normativo vigente, concluyó

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos panistas y de la panista representante del Partido de la Revolución Democrática..

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, Angélica Casillas Martínez y María del Pilar Gómez Enríquez, así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.