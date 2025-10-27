La cámara se apagó: se fue Carlos Flores Razo

León, Guanajuato.- Fotógrafo de gran visión que combinaba arte y noticia, hombre de ideas críticas, que hizo cine y periodismo: Carlos Flores Razo. Ya no está en el plano terrenal.

“Fue un personaje histórico de la fotografía guanajuatense, además de excelente camarógrafo”, escribió uno de los colegas periodistas. Su obra fue vasta y documentó grandes momentos de la historia contemporánea. Se le recuerda por sus fotos de la primera visita de la reina Isabel II de Inglaterra. También cuando fue fotógrafo para Robert Mitchum, durante el rodaje de “La ira de Dios” (MGM 1972).

Le tocó documentar con cámara de cine varios acontecimientos. No era asunto menor; además del olfato de documentalista, era todo un arte dominar la tecnología manual de ese tipo de artefactos.

Carlos Flores Razo colaboró en Televisa y con la Metro Goldwin Mayer. Documentó importantes episodios políticos, deportivos y sociales, pero la cobertura a la reina Isabel fue la que le dio una de sus mayores famas.

La foto donde aparece frente al carro de la monarca británica fue tomada por Luis “Zamorita” Campa Rentería. Fue en febrero de 1975.

Luego sería uno de los más destacados fotógrafos del Festival Internacional Cervantino. La oportunidad informativa y la calidad estética de sus fotos lo convirtieron en un referente de la expresión visual de la cultura.

Fue uno de los mejores retratistas de personajes de la cultura guanajuatense, entre ellos Enrique Ruelas.

En los últimos años ya no laboraba en medios. Hacía trabajos independientes de fotografía y sus gráficas reflejaban la escuela del retrato de lo espontáneo.

Este fin de semana su materialidad se fue. Quedan su recuerdo y su obra.