Guanajuato colapsado por campesinos

Guanajuato. Los campesinos de Guanajuato cumplieron con la promesa de no doblegarse ante la falta de apoyo y empatía del Gobierno Federal colapsando todas las carreteras del Estado, esto luego de no llegar a un acuerdo para exigir un precio justo por sus granos.

En Guanajuato, prácticamente todas las carreteras federales quedaron cerradas al paso vehicular, aunado a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Celaya, como parte de las manifestaciones para exigir acciones en favor de los campesinos.

El Movimiento Agrícola Campesino de Guanajuato, lanzó un comunicado, señalando que “No hay acuerdo, cierren filas hasta que acepten, ni un paso atrás la lucha sigue compañeros”, evidenciando a diversos funcionarios como Altagracia Gómez Sierra es coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

“La paciencia se agotó, las propuestas se convirtieron en EXIGENCIAS INNEGOCIABLES. El Gobierno debe escuchar, ¡YA BASTA DE ATOLLE CON EL DEDO! Exigimos: $7,200/ton de Maíz y $6,000/ton de Sorgo; demostremos al Gobierno y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el campo no está solo. ¡Si no hay #PreciosJustosYa, la #RebelionAgricola comenzará y paralizaremos el país”.

En la entidad fue cerrada la carretera Acámbaro-Salvatierra-Jerecuaro, la carretera Salamanca-Celaya debajo del puente de la autopista a Morelia antes de llegar a Valtierrilla; la carretera La Piedad- Pénjamo-Irapuato.

De Pénjamo el cierre incluyó el Puente Guadalupe, en el dren de alivio que cruza el Río Lerma en Santa Ana Pacueco y a la altura de la colonia Indeco. Laguna Larga de Cortés Entronque La Herradura / El Tlacuache y del tramo carretero de Irapuato a Abasolo, Entronque Pueblo Nuevo – Cuerámaro.

También la carretera de Irapuato a León, pasando por Silao, fue cerrada en los accesos a Guanajuato, Puerto Interior y de la misma manera la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende; Doctor Mora y de Silao a San Felipe.