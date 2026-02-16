Mayores de 50 años tienen defensas permanentes contra sarampión

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que las personas de 50 años en adelante no requieren vacunarse contra el sarampión en esta etapa de inmunización, porque ya cuenta con defensas naturales adquiridas a lo largo de los años.

Los nacidos antes de 1975 generalmente tienen inmunidad natural, ya que durante las décadas anteriores el virus del sarampión era muy común, así la exposición directa o indirecta al virus permitió que este grupo desarrollara defensas permanentes que lo protegen actualmente.

Es importante tener en cuenta que la vacunación contra el sarampión no es recomendable, para personas con ciertas condiciones médicas.

Quienes padecen cáncer, VIH, tienen defensas muy bajas, han recibido trasplantes recientes o tratamientos inmunosupresores intensos, así como quienes tienen alergias graves, deben abstenerse de recibir la vacuna.

Para quienes tengan dudas sobre su situación de vacunación o no cuenten con la Cartilla Nacional de Salud, es fundamental acudir a su centro de salud más cercano allí podrán recibir orientación y confirmar si requieren algún tipo de vacuna.

La medida busca proteger la salud pública evitando la vacunación innecesaria en personas que ya tienen inmunidad, mientras se centra en los grupos más vulnerables que sí necesitan protección.

Las autoridades de salud recuerdan la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales, mientras que el acudir a los Centros de Salud de la Gente garantiza acceso a información confiable y seguimiento adecuado de la vacunación.