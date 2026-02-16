Despiden a Carmina, adolescente víctima de accidente mortal en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Pénjamo se encuentra de luto por el fallecimiento de la adolescente Carmina Yoselin Hernández. La joven de 16 años perdió la vida luego de ser impactada por un vehículo en la carretera Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad La Estrella. Familiares y amigos le darán el último adiós en el panteón de Santa Ana Pacueco.

A través de redes sociales, se informó que la misa de la joven de 16 años sería en el templo de Nuestra Señora de Santa Ana a las dos de la tarde, este lunes, mientras que su entierro se llevará a cabo en el panteón de Santa Ana Pacueco.

De acuerdo con los primeros reportes, Carmina Yoselin intentaba cruzar la carretera cerca de las 11 de la noche del sábado cuando ocurrió el accidente, en el que el presunto responsable huyó. La adolescente era vecina de la colonia Magisterial.