Investigadora de la UG recibe premio estatal por trayectoria en divulgación científica

Celaya, Guanajuato.- La Dra. Perla Shiomara del Carpio Ovando, profesora investigadora del Campus Celaya-Salvatierra (CCS) de la Universidad de Guanajuato (UG), obtuvo el Premio “Silvia Susana Bravo Núnez” 2026, otorgado por el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato.

La académica, adscrita al Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, fue galardonada en la categoría “Trayectoria a la Divulgación Científica”, por su labor en la difusión social del conocimiento, abordando problemáticas que afectan a grupos vulnerados, como mujeres, comunidades indígenas, mineros, artesanas y artesanos, migrantes, juventudes y niñez, desde la perspectiva de las identidades y el mundo laboral.

La Dra. Perla Shiomara del Carpio forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), en nivel II. Su trabajo aborda las diversas expresiones de la cultura popular mexicana y sus funciones psicosociales. Se ha caracterizado por compartir los resultados de sus investigaciones a través de un lenguaje accesible, alineado al rigor científico y comprometido con la promoción universal y accesible del conocimiento, así como una ciencia que no solo se piensa, sino que se siente y vive.

A lo largo de su trayectoria, la Dra. Del Carpio Ovando ha manifestado su compromiso mediante el desarrollo de proyectos de impacto social y la impartición de unidades de aprendizaje de comunicación científica, donde las y los estudiantes producen videos, reels y materiales divulgativos. Destaca su asesoría y acompañamiento a jóvenes investigadores(as) en publicaciones de divulgación; así como el desarrollo de proyectos de investigación científica en el Verano de la Ciencia UG, la Academia Mexicana de Ciencias, el Programa Delfín del Pacífico, entre otros.

La ceremonia de entrega del premio se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, evento donde se instauró oficialmente este galardón, creado para honrar la trayectoria de la física celayense Silvia Susana Bravo Núñez, pionera en física solar e investigadora destacada de la UNAM.

En esta edición del Premio “Silvia Susana Bravo Núnez”, se recibieron 60 postulaciones provenientes de instituciones de educación superior, colectivos, agrupaciones y postulaciones independientes, teniendo un total de 12 científicas reconocidas dentro de cuatro categorías.