Matan a Ernesto, adolescente de 15 años, en noche vieja, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En la noche vieja a minutos del festejo de año nuevo Ernesto, de sólo 15 años, fue asesinado en la colonia 18 de Agosto en el municipio de Irapuato. “Le arrebataron la vida a mi sobrino, a un menor de 15 años, trabajador, no se drogaba, no era de pleitos, una educación que su mamá y (padrastro) le dieron, le enseñaron el camino limpio y sano…. Mi sobrino era un niño bueno, amable y responsable”, expresó la tía del joven.

Los testigos del hecho señalaron que un hombre se acercó a la víctima y sin más ni más, le disparó en varias ocasiones provocándole la muerte por las heridas causadas por las balas que se incrustaron en su cuerpo.

Inmediatamente vecinos que escucharon los disparos hicieron un llamado a las autoridades de seguridad quienes llegaron a la calle IMSS donde se encontraba tirado el cuerpo de Ernesto.

Así mismo, paramédicos descendieron de una ambulancia y se dirigieron al cuerpo de la víctima, para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, tras la exploración médica determinaron que el herido ya había perdido la vida pues no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada, para esperar el arribo de los agentes de investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las pesquisas sobre el caso.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas tras la agresión. Sin embargo, su consterna a su familia que un acto ocurrido “por equivocación”, haya terminado con la vida del joven y que pueda concluir en que la justicia no alcance a los presuntos responsables:

“Y hoy solo llegan a su casa, se meten y le arrebatan la vida en un segundo, no es justo que pasen estás cosas!

No es justo que POR EQUIVOCACIÓN de los hijos de su puta madre maten a gente inocente !

Hasta cuándo dios mío, hasta cuándo vamos a tener una vida tranquila todo el pueblo!”.