Aire Extremadamente Malo el primer día del año en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El primer día del año se presenta como un día en donde la calidad del aire en la ciudad es calificada como “Extremadamente Mala”, por lo que representa un riesgo grave a la salud.

Las fogatas que se encienden y la pirotecnia que se utiliza para celebrar la llegada de año nuevo, además de las bajas temperaturas, son la causa de que las partículas contaminantes no se dispersen de la atmósfera con facilidad lo que ha provocado una calidad “Extremadamente Mala” en la ciudad.

La autoridades han recomendado que se evite salir de casa y se mantengan las ventanas cerradas, además es muy importante que no se realicen actividades al aire libre, así mismo, piden a la ciudadanía estar atentos sobre la información de la calidad del aire.

En caso de presentar síntomas respiratorios hay que acudir al médico así como si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos.

La calidad del aire “Extremadamente Mala” genera efectos adversos a la salud de la población en general. Se agravan los síntomas en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares, señalaron las autoridades.

Para contribuir a que baje la contaminación del aire las autoridades piden a la población: