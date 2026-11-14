Invierten 17.4 MDP en obras de agua potable y prevención de inundaciones en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de constatar el avance de proyectos que mejorarán el suministro de agua potable en comunidades del municipio de Abasolo, el secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, y el presidente municipal, Job Eduardo Gallardo Santellano, realizaron una gira de supervisión por obras hidráulicas que, una vez concluidas, beneficiarán de manera directa a más de 3 mil 300 habitantes.

Estas acciones responden al compromiso de la gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de impulsar obras que atiendan necesidades prioritarias y mejoren la calidad de vida de las familias del municipio.

Durante la visita, las autoridades recorrieron los trabajos de construcción de una línea de conducción, obras de alimentación y un tanque elevado que fortalecerán el abasto de agua potable en las comunidades de Zapote de la Esperanza, Loma de la Esperanza, Ejido y Colonia Tlanalapa.

Este proyecto representa una inversión de 12.3 millones de pesos y permitirá brindar un servicio más eficiente y confiable para más de 2 mil 500 personas.

Asimismo, supervisaron la construcción de infraestructura hidráulica que beneficiará a habitantes de Los Paraísos, Rosa de Camacho, El Gallito, San José de Ruíz, San José de Ceballos, Galera de Gallardo, Lagunilla de Mireles y Soledad de Vargas. En esta obra se invierten 1.7 millones de pesos para fortalecer el acceso al agua potable de alrededor de 800 personas.

Más allá de la infraestructura, los proyectos representan mejores condiciones de vida, mayor certeza en el suministro de agua y oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Las obras también reflejan la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para acercar servicios básicos a la gente. Una vez terminadas, permitirán que las familias cuenten con un acceso más eficiente al agua potable.

José Lara Lona reiteró que se mantendrá una supervisión permanente de los trabajos para asegurar que avancen con calidad y en beneficio de la gente.

Destacó que cada tramo de tubería instalado y cada avance en la construcción de los tanques representa una inversión que impactará positivamente en el presente y el futuro de las familias de Abasolo, fortaleciendo el desarrollo de sus comunidades y mejorando su calidad de vida.

Adicionalmente y de manera paralela se trabajó en la limpieza del cauce para mitigación de riesgos de inundación en centros de población y en zonas de producción agrícola, reparación de escotaduras y reforzamiento en la margen derecha del río turbio, en la comunidad el Paraíso. Y en la margen izquierda rio turbio, en la comunidad de Rosa de Camacho.

Cabe destacar que todas las obras y acciones en este municipio, se está realizando una inversión global por 17.4 millones de pesos

Por otra parte, en próximas fechas se estará trabajando en la limpieza del cauce para mitigación de riesgos de inundación en centros de población y en zonas de producción agrícola, reforzamiento de la margen izquierda del arroyo seco, en la comunidad de Estación Abasolo.