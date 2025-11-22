Matan a balazos a hombre en transversal del Carrizo; detienen a tres

Guanajuato, Guanajuato.- A la muerte del comandante Bonilla, ocurrida en enero pasado, se agrega la de un hombre señalado como supuesto vendedor de drogas. En esta ocasión hubo tres detenidos en una de las zonas de mayor violencia en la ciudad.

La noche del jueves, un hombre fue recibió tres impactos de arma de fuego y posteriormente falleció. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Transversal del Carrizo.

Tras la agresión, tres presuntos responsables intentaron escapar en un taxi. Más tarde, elementos de la Policía Municipal los ubicaron gracias a las cámaras del C-4 y los detuvieron cerca de la subida al Pasaje Ashland.

A los detenidos se les decomisaron varias dosis de droga y señalaron que la agresión fue por el tema de su “mercado”.

Los tres supuestos implicados fueron remitidos en barandilla y se les llevó ante la agencia del ministerio público para que la Fiscalía General del Estado llevara en adelante el caso con las investigaciones correspondientes.

En enero pasado en esa misma zona fue asesinado el comandante Juan Bonilla Partida, con casi 25 años de antigüedad en la policía municipal, Su muerte, también a balazos, era el homicidio número 17 registrado durante la presente administración y el cuatro en lo que iba del año. Con el crimen de esta semana suman 31 homicidios en la capital.