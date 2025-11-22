Tragedia con pirotecnia en Callejón del Ejido: le estalla cohete y pierde 3 dedos

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre de 34 años de edad perdió tres dedos al explotarle en la mano un cohetón que manipulaba. El hecho se registró la noche del viernes en el callejón del Ejido. Al parecer, fracasó en un intento por manipular clandestinamente un tipo de pirotecnia caracterizada por su peligrosidad.

Una llamada al 911 movilizó a corporaciones de emergencia debido a que en el se lugar el hombre hizo mal manejo de artefactos pirotécnicos cuando para divertirse los lanzaba a la calle.

De acuerdo con la información proporcionada, el afectado presentó una amputación total en tres dedos de la mano, por lo que fue trasladado de inmediato para recibir Atención médica especializada.