Más muerte en dos ruedas: fallece motociclista en Guanajuato.-J. Rosas

En la carretera de acceso a la comunidad de La Trinidad, el conductor de una motocicleta con placas de Querétaro perdió la vida, en los últimos 10 días se han registrado 7 accidentes

Daniela Solórzano17 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Un motociclista que transitaba en una vehículo con placas del estado de Querétaro murió en accidente registrado la mañana de este miércoles en la carretera de acceso a La comunidad de la Trinidad, sobre la carretera a Juventino Rosas.

Se trata de un hombre de unos 35 años de edad, al que no se le encontraron documentos y no se le pudo identificar. Su motocicleta portaba placas del estado de Querétaro.

Al lugar llegaron unidades de emergencia, pero cuando revisaron al hombre ya estaba sin vida.

La autoridad investiga si el deceso fue consecuencia de algún derrape o provocado por otro vehículo.

Es el séptimo accidente vial, tres han fallecido, en los últimos 10 días en calles y carreteras del municipio.

Daniela Solórzano17 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información