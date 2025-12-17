Más muerte en dos ruedas: fallece motociclista en Guanajuato.-J. Rosas

Guanajuato, Guanajuato.- Un motociclista que transitaba en una vehículo con placas del estado de Querétaro murió en accidente registrado la mañana de este miércoles en la carretera de acceso a La comunidad de la Trinidad, sobre la carretera a Juventino Rosas.

Se trata de un hombre de unos 35 años de edad, al que no se le encontraron documentos y no se le pudo identificar. Su motocicleta portaba placas del estado de Querétaro.

Al lugar llegaron unidades de emergencia, pero cuando revisaron al hombre ya estaba sin vida.

La autoridad investiga si el deceso fue consecuencia de algún derrape o provocado por otro vehículo.

Es el séptimo accidente vial, tres han fallecido, en los últimos 10 días en calles y carreteras del municipio.