Rinden protesta personas consejeras del Consejo Consultivo de la PRODHEG

María del Rocío Vargas León y Ernesto Ramírez Balderas ocuparán el cargo por 3 años

Velio Ortega17 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- María del Rocío Vargas León y Ernesto Ramírez Balderas rindieron protesta ante el pleno del Congreso del Estado como integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quienes ocuparán el cargo por tres años a partir de este día.

Fueron el resultado del análisis de dos ternas. Una conformada por Víctor Hugo Ramírez Nieto, María del Rocío Cervantes Barba Vargas León y Emilio Iván Serrato Alfaro; y la otra por Ma. Isabel Llamas Andrade, Francisco Javier Soto Tejeda y Ernesto Ramírez Balderas.

Entre las atribuciones del organismo están la de transmitir a la Procuraduría el sentir de la sociedad que representan, opinar sobre las políticas en materia de derechos humanos y asesorar en la elaboración de un plan anual de trabajo de dicha institución.

Se destacó el carácter paritario de la representación en el consejo y el cumplimiento de perfiles relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Velio Ortega17 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información