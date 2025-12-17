Rinden protesta personas consejeras del Consejo Consultivo de la PRODHEG

Guanajuato, Guanajuato.- María del Rocío Vargas León y Ernesto Ramírez Balderas rindieron protesta ante el pleno del Congreso del Estado como integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quienes ocuparán el cargo por tres años a partir de este día.

Fueron el resultado del análisis de dos ternas. Una conformada por Víctor Hugo Ramírez Nieto, María del Rocío Cervantes Barba Vargas León y Emilio Iván Serrato Alfaro; y la otra por Ma. Isabel Llamas Andrade, Francisco Javier Soto Tejeda y Ernesto Ramírez Balderas.

Entre las atribuciones del organismo están la de transmitir a la Procuraduría el sentir de la sociedad que representan, opinar sobre las políticas en materia de derechos humanos y asesorar en la elaboración de un plan anual de trabajo de dicha institución.

Se destacó el carácter paritario de la representación en el consejo y el cumplimiento de perfiles relacionados con la defensa de los derechos humanos.