Encuentran bolsas con presuntos restos humanos en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Bolsas con presuntos restos humanos fueron localizadas en dos puntos distintos del municipio de Pénjamo, con características similares, lo que hace suponer que ambos hallazgos podrían estar relacionados.

El primer reporte se registró en los campos de futbol conocidos como Campos Juárez, donde vecinos que transitaban por la zona localizaron varias bolsas, aparentemente con restos humanos, y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Minutos después, cuerpos de emergencia recibieron un segundo reporte sobre la localización de bolsas abandonadas sobre el camino a la comunidad de Guanguitiro, de las cuales escurría un líquido de color rojizo y en cuyo interior se apreciaban aparentes partes humanas.

En ambos sitios, elementos de seguridad implementaron un cerco perimetral, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento y traslado del contenido para las diligencias correspondientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de confirmar si se trata de restos humanos, así como de determinar el número de víctimas y su posible identificación.