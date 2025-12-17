Encuentran bolsas con presuntos restos humanos en Pénjamo

Autoridades investigan si ambos hechos están relacionados y esperan confirmar el número de víctimas

Redacción Notus17 diciembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Bolsas con presuntos restos humanos fueron localizadas en dos puntos distintos del municipio de Pénjamo, con características similares, lo que hace suponer que ambos hallazgos podrían estar relacionados.

El primer reporte se registró en los campos de futbol conocidos como Campos Juárez, donde vecinos que transitaban por la zona localizaron varias bolsas, aparentemente con restos humanos, y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Minutos después, cuerpos de emergencia recibieron un segundo reporte sobre la localización de bolsas abandonadas sobre el camino a la comunidad de Guanguitiro, de las cuales escurría un líquido de color rojizo y en cuyo interior se apreciaban aparentes partes humanas.

En ambos sitios, elementos de seguridad implementaron un cerco perimetral, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento y traslado del contenido para las diligencias correspondientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de confirmar si se trata de restos humanos, así como de determinar el número de víctimas y su posible identificación.

Redacción Notus17 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información