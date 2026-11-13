Más de 70 comercios ofrecen descuentos por el Buen Fin en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Un total de 75 comercios de Manuel Doblado participan en el Buen Fin 2026, con descuentos que van del 5 al 70% en productos y servicios de distintos giros, como ropa, calzado, muebles, joyería, cosméticos y alimentos.

El programa inició este viernes 13 de noviembre con un acto simbólico en el establecimiento CAB Urban, propiedad de Alberto García Morelos, quien agradeció la coordinación con las autoridades municipales para impulsar la participación del comercio local.

En representación del presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, acudió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Castellano, quien señaló que esta iniciativa busca que las familias puedan adquirir los productos que necesitan a precios más accesibles y apoyar la economía familiar.

¿Qué negocios participan en el Buen Fin de Manuel Doblado?

La Dirección de Desarrollo Económico fue la encargada de promover la actividad, con la incorporación de 75 establecimientos que ofrecen productos y servicios de diferentes sectores.

Entre los giros participantes se encuentran joyerías, zapaterías, tiendas de cosméticos, ropa, muebles, seguros, fotografía, alimentos, instrumentos musicales y sombreros, entre otros.

Al arranque también asistieron el regidor Rodrigo Rodríguez, Judith Hernández Castellanos y el sacerdote Jorge Borja Vargas.