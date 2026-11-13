Detienen a alcalde originario de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Adam Flores-Cornejo actual alcalde de San Joaquín en el estado de California hijo de padres originarios de Manuel Doblado, fue “detenido” por autoridades migratorias mexicanas. El dobladense, fue detenido porque al parecer su hija no llevaba consigo el pasaporte mexicano.

La presidenta de la comisión de Atención a las Personas Migrantes, Yesenia Rojas Cervantes, informó que Adam Flores-Cornejo, fue retenido en la frontera noroeste de México cuando venía de vacaciones de Guanajuato.

Apenas en junio del año pasado, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, recibió a Adam Flores, y publicó un mensaje “seguimos buscando alianzas y caminos para apoyar a las familias migrantes. Por eso nos reunimos con la diputada Yesenia Rojas Gto, presidenta de la Comisión de Atención al Migrante, y con Adam Flores Cornejo, Alcalde de San Joaquin California, orgullosamente de padres de Manuel Doblado”.

La detención de Adam al parecer no paso a mayores y después de un tiempo, le permitieron pasar a México, cuando él también es mexicano y su hija al ser de padres mexicanos también lo es.